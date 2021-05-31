Москва, , 15:30 — REGNUM Решению об отключении России от системы SWIFT должны предшествовать юридические обсуждения в Евросоюзе, заявил 31 мая министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

«Какое-то решение Евросоюза должно обставляться соответствующими правилами, — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. — Поэтому, если будет приниматься какое-то решение, то, безусловно, это будет широко обсуждаться юридически».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что международная система совершения платежей SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

При этом глава департамента МИД РФ указал, что, согласно международному праву, санкции могут вводится только легитимным органом — Советом Безопасности ООН, а потому вводимые отдельными странами или группы стран односторонние меры нельзя назвать санкциями.

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