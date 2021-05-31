Москва, 31 мая 2021, 15:30 — REGNUM Решению об отключении России от системы SWIFT должны предшествовать юридические обсуждения в Евросоюзе, заявил 31 мая министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что международная система совершения платежей SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.
При этом глава департамента МИД РФ указал, что, согласно международному праву, санкции могут вводится только легитимным органом — Советом Безопасности ООН, а потому вводимые отдельными странами или группы стран односторонние меры нельзя назвать санкциями.
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