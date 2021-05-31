Ашхабад, , 15:30 — REGNUM Синоптики зарегистрировали в Ашхабаде абсолютный температурный рекорд за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает издание «Метеожурнал».

Температура воздуха в Ашхабаде 30 мая достигла 45,6 градуса. Это самая высокая температура в мае за всю историю наблюдений. 24 мая 1951 года столбики термометров в Ашхабаде поднялись до 44,8 градуса.

Отметим, 1 июня в Ашхабаде ожидается жаркая погода до 38 градусов. 2 и 3 июня температура будет повышаться до 45 градусов. В последующие дни столбики термометров опустятся до 34 градусов.

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