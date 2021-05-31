Джакарта, , 15:29 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман пригласила молодежь из стран Юго-Восточной Азии принять меры по борьбе с изменением климата, сообщает Antara.

«Вы играете большую роль и должны упорно трудиться, чтобы выйти за рамки региональных границ, чтобы преодолеть климатический кризис», — заявила Венди Шерман в ходе дискуссии с выпускниками молодежной инициативы лидеров Юго-Восточной Азии (YSEALI) в Джакарте.

По её словам, десять стран Юго-Восточной Азии вместе представляют 650 миллионов человек. Из 650 млн человек 60% составляют молодые люди в возрасте до 35 лет. Поэтому молодежь в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) играет очень большую роль в усилиях по борьбе с изменением климата.

Венди Шерман также подчеркнула приверженность Соединенных Штатов к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу.

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