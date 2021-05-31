Москва, , 15:28 — REGNUM Приходится фактически периодически возвращаться к предыдущим материалам, посвященных теме мошенников. Жулики используют основные присущие практически каждому человеку черты характера, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Особенно наиболее уязвимые — страх и жадность. Эти два порока заставляют чаще всего совершать необдуманные поступки. И нет ничего удивительного в том, что мошенники в качестве базового инструментария используют именно давление на эти эмоции.

Причем вид и форма мошенничества не имеют значения. Начиная от банальных наперстков и заканчивая звонками от имени спецслужб — механизмы всегда одни и те же.

Клиента или запугивают, рассказывая истории, что из банка утекли его персональные данные, что если он не выполнит те или иные действия, то он заболеет, что в отношении него ведется некая проверка. Или обещают ему «златые горы».

Будь то фантастические доходности, которыми хвастаются «Форекс-кухни» или финансовые пирамиды, знаменитые нигерийские письма, из которых выясняется, что человек получил многомиллионное наследство, или посулы неких субсидий, дополнительных выплат, бесплатного ремонта и т. п.

Сейчас, когда пандемия коронавируса является естественным источником всевозможных проблем, в том числе и с поиском работы, неудивительно, что мошенники стали активно использовать это направление, давя не просто на страх и жадность, но и на насущные проблемы любого, потерявшего источник дохода.

Достаточно стандартный для жуликов метод — найти слабое место и воздействовать через него. Через какое-то время пандемия канет в лету, но появятся новые поводы, чтобы разводить людей на деньги, используя старые и проверенные человеческие слабости.

Российским гражданам можно порекомендовать одно — быть крайне настороженными, если им звонят с заманчивыми предложениями, да еще и с незнакомых номеров. Побороть в себе эти два порока, страх и жадность, которые в любом случае заканчиваются убытком.

Не надеяться, что где-то удастся получить некие сверхприбыли. И не забывать, что мошенники были, есть и будут. И они очень оперативно реагируют на меняющуюся ситуацию, придумывая новые схемы обмана.

Как только в мире что-то где-то меняется, нечистые на руку люди моментально пытаются использовать это для того, чтобы облапошить наивных. Вывести их на чистую воду не так и сложно.

Достаточно перезвонить в организацию, от имени которой они представлялись, и уточнить, действительно ли там были обещаны данные посулы. Более того, при самом слове «перезвоню» подавляющее большинство мошенников мгновенно и навсегда исчезают.

Так как любой сомневающийся или практически настроенный человек — для них не цель, а опасность. А основная мишень для жулья — те, кто сразу верит на слово», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в компании Bi. Zone заявили, что в РФ мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем выводят средства с личных счетов граждан.

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