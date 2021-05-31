Мале, , 15:36 — REGNUM Солистка группы Little Big Софья Таюрская дала интервью журналистке Ксении Собчак. Запись их разговора доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» с 31 мая.

В интервью Таюрская призналась, что состоит в отношениях с лидером группы Little Big Ильёй Прусикиным (известен как Ильич). Однако она отрицает, что стала причиной развода Ильича с его супругой Ирой Смелой (известна как Tatarka).

«Ильич расстался со своей женой в 2019 году. Наши отношения начались в 2020 году», — объяснила исполнительница. Также Таюрская рассказала о семилетнем романе со своим бывшим возлюбленным, с которым она разошлась перед тем, как начать встречаться с Прусикиным.

ИА REGNUM напоминает, что Илья Прусикин и Ирина Смелая поженились в 2016 году, а спустя три года приняли решение о разводе. Пара воспитывает сына Добрыню.

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