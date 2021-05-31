Москва, , 15:27 — REGNUM Производство первого автомобиля класса люкс из России должно быть сопряжено с растущей локализацией производства. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на открытии производства «Аурус» в Елабуге.

«Порядка 70% поставщиков — это российские предприятия. Надеюсь, что в июне, как и планируется, уже будет осуществлена первая отгрузка автомобилей», — заявил Путин.

«До 2022 года, если иметь в виду всю совокупность тех, кто работает как участники этого процесса, уровень локализации должен выйти на 80%. Если взять всю группу компаний, которая работает на этот результат», — отметил он.На сегодняшний день этот показатель составляет 53%.

«Минпромторг работает над этим постоянно, но здесь имею в виду, что у нас много российских сопроизводителей, около 100 компаний — нужно работать с каждой из этих компаний с тем, чтобы каждая из них по своей линии работы увеличивала уровень локализации и по своей части», — указал президент.