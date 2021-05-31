Москва, , 15:26 — REGNUM Министерство внутренних дел РФ не планирует оснащать специальными алкозамками автомобили водителей, которые ранее попались на вождении в нетрезвом виде. Об этом 31 мая сообщила официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк.

Она подчеркнула, что информация о якобы проработке с Минпромторгом РФ вопроса о принудительном оснащении алкозамками автомобилей водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за пьяную езду, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности.

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«МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает», — пояснила Ирина Волк.

Она напомнила, что ранее ведомство уже давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения. Отмечалось, что эффективное внедрение алкозамков в Российской Федерации возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ.

«Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными», — заключила официальный представитель МВД.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что Министерство промышленности и торговли России обсуждает с ГИБДД предложение о принудительном оснащении алкозамков автомобилей водителей, которые ранее были привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде. По словам замминистра, алкозамки также будут востребованы у сервисов такси и каршеринговых компаний.

Заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская считает такую идею неплохой, причём как в карательных целях, так и в профилактических. По её словам, алкозамки — один из способов, с помощью которого в России хотят повлиять на уровень аварийности на дорогах.