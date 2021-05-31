Ульяновск, , 15:26 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога со стороны должностного лица МБУ «Стройзаказчик». Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, накануне 2021 года администрация муниципального учреждения перечислила подрядчику 380 тыс. рублей за поставку в губернаторский инженерный лицей форм для игровых щитов. Закупка проводилась в рамках национального проекта «Образование».

"Вместе с тем установлено, что указанное оборудование в лицей не поставлялось», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что после требования ведомства фирма устранила все допущенные нарушения.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье в Тереньгульском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения закона при принятии работ по муниципальному контракту.

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