Уфа, , 15:37 — REGNUM Вопрос создания туристического макрорегиона «Большой Урал» прорабатывает руководство Башкирии совместно с коллегами из Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный мегапроект планируется реализовать для получения федерального финансирования, а также для создания удобных и комфортных условий для туристов.

Отмечается, что в Башкирии созданы условия для путешествия самостоятельных туристов. В начале мая в республике был запущен сайт «Выходные в Башкортостане», на котором можно узнать информацию о достопримечательностях, экскурсиях, ресторанах и гостиницах республики. В регионе также разработана схема туристических маршрутов, которая была издана в количестве 480 тысяч экземпляров на русском и английском языках.

По информации пресс-службы ведомства, на автотрассах региона разместили более одной тысячи туристических знаков. Сейчас разрабатывается электронный календарь событийного туризма, в который вошли уже 218 мероприятий. Так, с 25 по 26 июня в республике пройдет этнофестиваль «Кумысфест».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назвали наиболее популярные у туристов места отдыха.