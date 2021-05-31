Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM В Екатеринбурге арестовали Сергея Б., который устроил стрельбу и ранил двух человек. Решение вынес Чкаловский районный суд.

Стрелок пробудет под арестом до 29 июня 2021 года.

Инцидент произошёл 30 мая 2021 года. Мужчина стрелял с балкона и ранил девятилетнюю девочку, а также сотрудника Росгвардии. Стрелок признал свою вину, однако заявил, что прицельного огня не вёл.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. Дело заведено по ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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