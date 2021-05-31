Воронеж, 31 мая 2021, 15:25 — REGNUM Движение по реконструируемому путепроводу на улице Ленина в Воронеже временно закроют 31 мая с 23:00 до 06:00 1 июня, сообщили в пресс-службе администрации города. Также будет закрыто движение на пересечении улиц Ленина и Урицкого.
Работы планировалось провести 29−30 мая, однако их проведению помешал дождь.
Как сообщало ИА REGNUM, автомобильное движение по путепроводу на улице Ленина было закрыто вечером 24 октября 2020 года. Движение по путепроводу обещали открыть в январе 2021 года, затем сроки неоднократно передвигались, в итоге рабочее движение по четырём полосам было открыто вечером 7 мая. 28 мая мэрия сообщила, что работы по реконструкции вышли на финальную стадию.
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