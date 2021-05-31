Минск, , 15:24 — REGNUM Государственный долг Белоруссии на 1 мая составил 58,1 млрд белорусских рублей (почти $23 млрд). С начала года его нарастили на 0,3 млрд бел. руб. или на 0,5%, проинформировало 31 мая министерство финансов республики.

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«Внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2021 года составил 18,1 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%», — сказано в официальном сообщении.

За январь-апрель были привлечены внешние госзаймы на $183 млн в эквиваленте. В частности: $123,2 млн — Правительства Российской Федерации; $49,6 млн — МБРР; $8,3 млн — Экспортно-импортного банка Китая; $1,9 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга в январе-апреле составило $637,9 млн: $272,7 млн — правительства и банков России; $189,9 млн — Экспортно-импортного банка Китая; $112,1 млн — ЕФСР; $59,3 млн — МБРР; $3,2 млн — ЕБРР и СИБ; $0,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США.

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Внутренний государственный долг Белоруссии на 1 мая 2021 года составил 11,7 млрд бел.руб. (почти $5 млрд). С начала года руководство постсоветской республики нарастило его на 1,8 млрд бел.руб. (с учётом курсовых разниц), или на 18,2%. Минфин пояснил, как это произошло: «В январе-апреле 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 726,7 млн. долларов США и 137,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 3,0 млн. долларов США и 92,2 млн. рублей».

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