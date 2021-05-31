31 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 16:26 — REGNUM Американская певица Деми Ловато 19 мая объявила о своей небинарности.

Артемисия Джентилески. Юдифь, обезглавливающая Олоферна (фрагмент). 1612

«Сегодня день, когда я так счастлива поделиться с вами большой частью своей жизни», — начала свой пост певица. «Я с гордостью сообщаю вам, что я идентифицирую себя как небинарного человека и буду официально менять свои местоимения на «они» в будущем», — призналась Ловато.

Позже, 30 мая, женщина раскрыла свои мотивы в интервью с Джейн Фондой во время шоу Fire Drill Friday. Выяснилось, что своим поступком Ловато выразили протест патриархату, который «всем управляет и находится в центре (развлекательной) индустрии».

Данная новость не удивила, а, скорее, вызвала непонимание среди многих пользователей Twitter. Многие осудили звезду за бессмысленность своего решения, а также подумали, что таким образом певица просто привлекает к себе внимание.

«Их идентичность в рамках патриархата в шоу-бизнесе не будет иметь значения. Тот факт, что это патриархат (в основном мужчин, как я подозреваю), является причиной того, что политика идентичности не поможет», — предположил @spo0kygh0sts.

«Что за хрень небинарная? Где эта прекрасная девочка из Рока в летнем лагере (фильм, который принес Ловато известность)? Что левые сделали с ней? Они пытаются изменить наше общество, запутывая народ и натравливая американцев друг на друга. Спасите Деми!» — пишет @LG3642.

Деми Ловато в роли Митчи Торрес Цитата из к/ф «Camp Rock: Музыкальные каникулы». Реж. Мэттью Даймонд. 2008. США

«ЛОЛ! Если бы с ней что-то случилось и нужно было бы идентифицировать ее останки, то это было бы по ДНК, а не по тому, как человек «идентифицируется», наш мир становится тупее и тупее», — указала @cinny7777.

«Почему эти люди думают, что кому-то интересно слушать об их личностных местоимениях?» — выразила любопытство @Papper50247004.

«Как и аллергия на арахис и непереносимость глютена, небинарная самоидентификация существует только в англоязычных странах», — поиронизировал @derlyatko.

«О да, патриархат помог ей заработать $40 млн… ах этот ужас и несправедливость», — пишет @CleSuperman.

«Милая… Я не имею ничего против того, что она хочет сделать со своей жизнью, но я никогда этого не пойму», — ответила @YOonthe3rdday25.

«Все объясняется фразой «мне нужно внимание СМИ». Больше нечего сказать», —указал @kindygsson.

Деми Ловато jenniferlinneaphotography

«Я беспокоюсь об этой женщине. Она уже 5 лет не может успокоиться. Кажется, у нее есть какая-то новая рабочая проблема. Сначала говорила, что она лесбиянка, потом — что нет. Потом сказала, что ее пристыдили за тело… с потрясающим телом… потом сказала, что страдает от психических проблем», — написал @PaulBlodgett44.

«Что это вообще значит? Чего люди сегодня не придумают», — удивился @Aqt1234.

Напомним, ранее Деми Ловато рассказала о пережитом сексуальном насилии в подростковом возрасте. В то время она работала на телеканале Disney.