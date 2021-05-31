Кострома, 31 мая, 2021, 15:23 — ИА Регнум. На вручение аттестатов в костромских школах не пустят фотографов и аниматоров. Об этом в интервью ГТРК «Кострома» сообщил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин.

Http://new.admkr.ru Вручение аттестата

«Выпускные вечера в этом году пройдут очно, с присутствием родителей. Но присутствие иных лиц, не имеющих отношения к образовательному процессу, санитарными правилами не разрешено. Я имею в виду аниматоров, операторов, и тому подобное»

Также врач отметил, что развитие ситуации с коронавирусом в летний период не вызывает у него «больших опасений». Специалист назвал ситуацию управляемой и предположил, что активность инфекции в летний период за счёт активной миграции населения может возрасти, но не критично.

Напомним, в 2020 году вручение аттестатов в школах Костромской области проходило без присутствия родителей. Мероприятия организовывали исключительно на свежем воздухе. В 2021 году со школой простятся 6,5 тысячибывших учеников 9 классов и 3 тысяч 11-классников. Выпускные у ребят пройдут в середине и конце июля.