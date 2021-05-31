Киев, , 15:26 — REGNUM Апелляционный суд Одессы оправдал радикала Сергея Стерненко по одной из статей, фигурировавших в приговоре националисту.

Об этом сам Стерненко сообщил сегодня, 31 мая.

По словам радикала, он оправдан по статье «разбойное нападение» — ранее суд признал его виновным в преступном завладении деньгами в размере 300 грн (около 11 долларов) при похищении человека.

Стерненко заявил, что хотя часть обвинения «отпала», радоваться еще рано.

«Ожидаем, что скажут по другим статьям, по которой грозит до 7 лет лишения свободы», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале этого года Приморский районный суд Одессы назначил радикалу наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2014 году местного депутата, участника антимайданаСергея Щербича. Адвокаты Стерненко подали апелляцию на приговор в марте. Рассмотрение этого дело сопровождается многочисленными акциями протеста националистов, в рамках самой масштабной они разгромили офис президента Украины. Накануне в Киеве также прошла такая акция при участии 100−150 человек, но на этот раз без инцидентов и задержаний.