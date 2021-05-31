Манчестер, Великобритания, , 15:20 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» может предложить контракт капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу. Об этом 31 мая сообщает ESPN.

Отмечается, что руководство «Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием двухлетнего контракта с Рамосом.

При этом для 35-летнего Рамоса приоритетным вариантом является продление контракта с «Реалом». Однако он может рассмотреть предложения других команд, если не договорится с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

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