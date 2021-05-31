Париж, , 15:24 — REGNUM Седан Toyota Mirai с водородным силовым агрегатом на одной заправке смог преодолеть более тысячи километров, установив тем самым новый мировой рекорд дальности хода. Об этом сообщается на сайте Toyota Europe.

Заезд водородного Mirai состоялся 26 мая в 5:43 утра. Автомобиль начал движение от водородной станции HYSETCO, находящейся рядом с французским аэропортом, и закончил свой путь через 1003 км. Рекорд дальности хода был зафиксирован независимыми экспертами.

Средний расход топлива составил 0,55 кг на 100 км.

Чтобы побить рекорд, водитель применял стиль «эко-вождения». При этом он не использовал специальные методы, которые не могли бы использовать обычные водители.

Новый Mirai — это электромобиль на топливных элементах второго поколения от Toyota. По сравнению с продуктом первого поколения он имеет более высокие характеристики и новую динамику движения.

Напомним, предыдущий мировой рекорд по дальности хода для машин, работающих на водороде, установил пилот Брендон Ривз на кроссовере Hyundai Nexo в Австралии. Он проехал без дозаправки на автомобиле расстояние в 887,4 км.

Читайте также: В Daimler предрекли большое будущее автомобилям на водородном топливе