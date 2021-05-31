Москва, , 15:22 — REGNUM Россия не намерена менять свою позицию по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) в угоду интересам США. Об этом 31 мая заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Та форма, в которой они (США) озвучили решение не возвращаться в ДОН, наводит меня на мысль, что они все-таки рассчитывают, что мы как-то изменим наше поведение. А мы не знаем, в какой части мы должны менять свое поведение. Если в том направлении, в котором они предлагают, то это просто невозможно», — сказал он.

Также Рябков уточнил, что в настоящее время у российской стороны есть другие аспекты работы с США, по которым сигналы от РФ американскую сторону возможно, не полностью устраивают.

«Это рабочие моменты», — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на экстренную посадку в Берлине самолёта Ryanair после сообщения о минировании.