Обнинск, Калужская область, , 15:29 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Обнинска. Женщина обвиняется в причинение смерти по неосторожности своей пятилетней дочери, сообщили 31 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

2 марта в Обнинске из окна седьмого этажа многоквартирного дома выпала девочка пяти лет. От полученных повреждений ребенок скончался на месте. По версии следствия, мать оставила ребенка в кухне без присмотра, а сама находилась в соседней комнате и слушала музыку в наушниках, не уделив должного внимания безопасности дочери. Девочка залезла на подоконник, открыла окно и выпала.

Погибший ребёнок девочка воспитывался в неполной семье. Девочка проживала с сестрой и матерью, отец живёт отдельно. Семья характеризуется положительно, на профилактических учетах не состоит. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы

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