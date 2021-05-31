Пермь, , 15:17 — REGNUM В Пермском крае за четыре месяца 2021 года ввели в строй 5188 квартир общей площадью 359,8 тыс. квадратных метров. Объемы превышены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5%, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В январе-апреле в регионе сдано в эксплуатацию 147,7 тыс. квадратных метров индивидуального жилья и 212,1 тыс. квадратных метров — в многоквартирных домах.

На территории края в течении двух лет (2021−2022) в жилом фонде планируют ввести в строй 122 новостройки общей площадью более 1 млн квадратных метров. Ожидается, что в 2023—2024 годах строители сдадут ещё 81 дом площадью более 600 тыс. квадратных метров.

Добавим, к 2026 году Прикамье намерено увеличить объем ввода жилья до 1,6 млн квадратных метров в год.