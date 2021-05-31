Москва, , 15:17 — REGNUM Бывший глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов отправится в колонию на шесть лет. Такой приговор постановил в отношении него Преображенский районный суд Москвы. Согласно решению судебной инстанции, экс-глава района признан виновным в растрате, совершенной с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Отбывать наказание Джелилову предстоит в колонии общего режима. Помимо лишения свободы, его обязали вернуть администрации Дербентского района свыше 8,6 млн рублей. В такую сумму оценен ущерб, нанесенный муниципалитету действиями бывшего главы района.

Как установлено, в 2016 году он незаконно передал в собственность своим знакомым земельные участки общей площадью шесть гектаров в селении Зидьян-Казмаляр.

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