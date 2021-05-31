Красногорск, , 15:25 — REGNUM Власти Румынии выдадут России жителя Московской области, обвиняемого в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщила 31 мая представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий.

Она пояснила, что против жителя Подольска заочно возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). По данным следствия, весной 2013 года обвиняемый и его соучастники оборудовали в деревне Макарово закрытый клуб с игровыми автоматами.

Клуб работал до января 2015 года, итогом преступной деятельности стало извлечение дохода в размере свыше 6 млн рублей. Обвиняемому удалось скрыться за рубежом после задержания, когда ему избирали меру пресечения, сообщает ТАСС.

Решение о выдаче приняли компетентные органы Румынии. В ближайшее время мужчину передадут российским правоохранителям.