Сочи, Краснодарский край, , 15:17 — REGNUM Цифровую экосистему курортных услуг готовят к запуску в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города 31 мая.

Цифровой портал курорта разрабатывается по поручению главы города Алексея Копайгородского. На сайте будет представлена информация об объектах размещения и питания, туристических маршрутах, экскурсиях и ключевых локациях с возможностью забронировать понравившийся вариант. Заработает и мобильное приложение, а также будет оборудована сеть электронных терминалов.

«Новая платформа повысит комфорт планирования отдыха и пребывания в городе, доверие к качеству оказываемых туристических услуг. Создание такой системы будет интересно не только туристам, но и жителям Сочи, бизнес-сообществу. Она позволит поддержать легальных игроков рынка и исключить тех, кто оказывает курортные услуги недобросовестно. В эту работу должны быть вовлечены все отрасли города», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Портал уже доступен в тестовом информационном режиме, а основной запуск сайта и приложения запланированы на осень 2021 года.