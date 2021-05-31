Сочи, Краснодарский край, 31 мая 2021, 15:17 — REGNUM Цифровую экосистему курортных услуг готовят к запуску в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города 31 мая.
Цифровой портал курорта разрабатывается по поручению главы города Алексея Копайгородского. На сайте будет представлена информация об объектах размещения и питания, туристических маршрутах, экскурсиях и ключевых локациях с возможностью забронировать понравившийся вариант. Заработает и мобильное приложение, а также будет оборудована сеть электронных терминалов.
Портал уже доступен в тестовом информационном режиме, а основной запуск сайта и приложения запланированы на осень 2021 года.