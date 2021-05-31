Москва, , 15:15 — REGNUM Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил сделать детский «туристический кешбэк» ежегодным. Это позволит семьям существенно сэкономить на путевках.

Вопрос о возврате части средств за детский отдых вошел в Послание президента, «Единая Россия» сразу же включилась в реализацию его положений, отметил Дмитрий Медведев на открытии форума 31 мая «Большой семейный совет», который организовала «Единая Россия».

«Предлагаю проработать вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволит родителям значительно экономить на путевках в дальнейшем», — сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, необходимо обновить инфраструктуру детских лагерей, большинство из которых построили еще в 60−70 годы, и сейчас они либо не соответствует современным требованиям, либо находятся в предаварийном состоянии.

«Я уверен, здесь «Единая Россия» сможет свой вклад внести», — отметил Дмитрий Медведев.

Партия постоянно занимается вопросами поддержки семей с детьми, подчеркнул Дмитрий Медведев. Поэтому «Единая Россия» не будет затягивать с разработкой и принятием необходимых инициатив.

В работе форума «Большой семейный совет» принимают участие многодетные родители, руководители социально ориентированных некоммерческих организаций, представители профильных ведомств. Озвученные предложения войдут в предвыборную Программу «Единой России» на выборах в Госдуму.

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