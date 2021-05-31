Ашхабад, 31 мая 2021, 15:13 — REGNUM Власти Туркмении опровергли слухи о принуждении чиновников и руководителей частных фирм к бритью голов. Соответствующее заявление передано по туркменским телеканалам.
Туркменское телевидение опровергло сообщение оппозиционных СМИ, которые ранее сообщали о принуждении к бритью голов из-за смерти отца президента Туркмении Мяликгулы Бердымухамедова.
В частности, сообщалось о государственных служащих Лебапской области. Брить головы и носить тахья (туркменскую тюбетейку) в течение 40 дней со дня смерти Мяликгулы Бердымухамедова.