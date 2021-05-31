Москва, , 15:13 — REGNUM МИД России уже не первый раз делает заявления на тему отключения России от SWIFT, но это вряд ли произойдёт, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что у России есть база для создания аналога SWIFT, г-н Биричевский говорит, что Россия работает над альтернативной системой.

В то же время, первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ имеет прямой контакт со SWIFT и не видит рисков отключения России.

По ее словам, если это все же произойдет, то внутрироссийский трафик можно будет легко переключить на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Однако основной потенциальной проблемой является обработка не внутрироссийских, а международных транзакций — и из этого ответа не следует, что у ЦБ уже есть ее решение в случае негативного сценария или что оно может быть в ближайшее время представлено.

Хотя нельзя исключить, что оно существует, но ЦБ РФ об этом пока не говорит. Также ничего неизвестно о подключении крупнейших зарубежных банков к какой-либо российской системе межбанковской передачи информации о платежах.

Европарламент, действительно, выступал с инициативой отключения России от SWIFT. Однако это предполагалось в комплексе мер в случае «вторжения России на территорию Украины».

При этом европейские дипломаты, в частности, Жозеп Боррель, признал, что у Европарламента нет рычагов для того, чтобы потребовать этого от SWIFT», — высказала своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, о вероятности вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль», направленную против России, предупредил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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