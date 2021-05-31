Белгород, , 15:14 — REGNUM В Белгородской области 31 мая выявлено 60 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались две пенсионерки. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 1908 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 38 787 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 34 370 человек, из них 22 пациента выписаны за минувшие сутки. Лечатся в стационарах 933 белгородца, амбулаторно — 2792 человека. Зарегистрировано 692 смертельных случая, вызванных осложнениями после коронавируса.

Вакцинацию от COVID-19 полностью завершили уже 222 083 человека. Всего подано 305 137 заявок.