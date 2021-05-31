Джакарта, , 15:12 — REGNUM Экспорт консервированного тунца из Индонезии в Испанию может увеличиться, сообщает Antara.

«Мы приветствуем решение испанских властей прекратить интенсивный надзор за рыбными консервами из Индонезии и надеемся, что индонезийские производители будут развивать экспорт в Испанию», — заявили в министерстве торговли Индонезии.

С 25 сентября 2017 года испанские власти проводят интенсивный мониторинг консервированной продукции одного из экспортеров из Индонезии, а именно PT Toba Surimi. Это было сделано после того, как власти обнаружили, что содержание гистамина в консервированном тунце превышает допустимый порог.