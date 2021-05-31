Москва, , 15:12 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на экстренную посадку в Берлине самолёта Ryanair после сообщения о минировании.

«Самолёт посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что возникает вопрос, «может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолёта той же компании после аналогичного инцидента в Минске».

«Вы не понимаете, #ЭтоДругое», — добавила она.

Напомним, сегодня, 31 мая, издание Bild сообщило, что рейс ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Дублина в Краков, из-за «возможной угрозы» 30 мая вечером совершил экстренное приземление в Берлине. После посадки самолета в аэропорт прибыли полицейские, после чего багаж пассажиров был выгружен и проверен кинологами.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске 23 мая. Поступило сообщение, что на борту бомба. В Минске с самолета были сняты основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и гражданка РФ София Сапега. После этого в отношении Минска западные странны ввели санкции и запретили белорусской авиакомпании «Белавиа» летать над территорией ЕС.

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