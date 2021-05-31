Минск, , 15:09 — REGNUM Для граждан Белоруссии и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на белорусской территории, выезд временно ограничен. При этом установлены исключения, сказано в распространённом 31 мая официальном заявлении государственного пограничного комитета республики.

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Госпогранкомитет, реагируя на «множество обращений, касающихся выезда из Белоруссии по виду на жительство в иностранном государстве», разъяснил: «Выезжать из Белоруссии могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Это означает, что временный вид на жительство в иностранном государстве, не является основанием для выезда за границу».

В официальном сообщении отмечено, что выезд из Белоруссии через наземную границу возможен для лиц, которые выезжают в связи с учебой или работой за границей. Для этого им понадобится получить разрешение на основании соответствующих типов виз и документа в подтверждение гражданства (подданство) государства следования. При этом документы должны быть переведенные на один из государственных языков Белоруссии (русский и белорусский), а верность перевода или подлинность подписи переводчика документа должны быть засвидетельствованы нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие. Иностранцы смогут пересечь белорусскую границу только после 10-дневной самоизоляции. ГПК Белоруссии сделал такое заявление в контексте разъяснения вопросов на тему «Пересечение границы Республики Беларусь в условиях COVID-19».

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