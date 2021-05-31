Прага, , 15:08 — REGNUM Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность спецслужб республики за рубежом. Об этом, ссылаясь на заявление политика, которое он сделал 19 апреля по Чешскому телевидению заявление, сообщило сетевое издание «Список».

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«У вице-премьера и министра внутренних дел возникла дальнейшая проблема. Согласно специалистам в сфере безопасности, он, очевидно, поставил под угрозу работу чешских спецслужб за границами [Чехии] и своим заявлением даже мог помочь Кремлю раскрыть чешских агентов», — отмечает издание.

Так, в эфире ТВ Гамачек сообщил, что чешские спецслужбы непосредственно до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из России. Эксперты подчёркивают, что министр внутренних дел вообще не должен говорить о работе чешских разведчиков за рубежом.

«Ни один министр любого правительства не может открыто признать в медиа-пространстве, что наша страна ведёт какую-то разведывательную деятельность за рубежом», — пояснил бывший заместитель директора управления внешних связей и информации Ян Падеурек.

Кроме того, глав МИД заявил, что «эти люди из Российской Федерации не летали спецбортом с другими чешскими дипломатами и не ездили на автомобиле». Из этого следует, что они летели по регулярному маршруту.

«Он предоставил российской стороне очень важную информацию», — отметил Падеурек.

По его словам, «абсолютно легко проверить список пассажиров на борту самолёта, который в то время направлялся в Чехию или Европу».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае чешское издание Novinky опубликовало заявление якобы расследователя из организации Bellingcat Христо Грозева о том, что якобы причастные к взрывам на военных складах в чешском городе Врбетице в 2014 году некие Александр Петров и Руслан Боширов, которых он назвал «агентами ГРУ», больше не могут работать в разведке и стали «важными представителями Кремля» в ряде регионов России.

Речь идёт о тех самых Петрове и Баширове, которых британские спецслужбы обвиняют в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери в марте 2018 года. При этом нет никаких доказательств того, что эти два персонажа хоть как-то причастны к этому делу.

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В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему совершенно ничего не известно о том, что Петров и Боширова «работаю в Кремле».

Напомним, в апреле Чехия обвинила российскую сторону во взрывах на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов.