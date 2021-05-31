Люксембург, , 15:06 — REGNUM Обращение представителей европейской футбольной Суперлиги зарегистрировал суд Европейского союза. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба суда в Twitter.

Обращение касается возможного превышения полномочий со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что коммерческий суд Мадрида направил предварительный запрос в суд ЕС, в котором попросил предоставить информацию о том, нарушили ли ФИФА и УЕФА статьи 101 и 102 договора о функционировании Европейского союза, запрещающие монополии.

Также в обращении содержится запрос о том, нарушили ли ФИФА и УЕФА статью, запрещающую «любое злоупотребление доминирующим положением на внутреннем рынке».

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги — турнира, который предполагалось проводить не под эгидой УЕФА или ФИФА.

После многочисленной критики девять клубов вышли из проекта. В нём остались только «Реал», «Ювентус» и «Барселона», которые грозят УЕФА исками. УЕФА, в свою очередь, возбудил дисциплинарные дела в отношении эти клубов и рассматривает возможность исключить их из Лиги чемпионов.

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