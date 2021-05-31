Чайковский, Пермский край, , 15:07 — REGNUM В Пермском крае жителя города Чайковский обвиняют в серийном мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным полиции, 25-летний пермяк обманул 15 жителей разных регионов России. Молодой человек размещал в интернете объявления о продаже запчастей, получал оплату, товар не отправлял, а деньгами распоряжался по своему усмотрению.

В рамках уголовного дела пострадавшими проходят 15 человек, а общий ущерб оценивается в свыше 90 тыс. рублей. Каждая из жертв оказалась обманута на 2,5 — 11 тыс. рублей.

Пермяк дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в судебную инстанцию.