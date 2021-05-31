Москва, , 15:04 — REGNUM После капитального ремонта в Москве открыли Дворец бракосочетания №4, сообщает 31 мая официальный сайт мэра и правительства столицы.

Объект расположен на Бутырской улице. Площадь здания, построенного в 1986 году, составляет 2,5 тыс. кв. метров. Данный Дворец бракосочетания является самым большим и популярным в Москве.

«Он находился в достаточно сложном техническом состоянии, его полностью реконструировали, и сегодня это первоклассный Дворец бракосочетания, который ещё многие-многие годы будет местом, где заключаются в комфортной и торжественной обстановке браки москвичей», — приводит портал слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Ремонт позволил открыть дополнительные залы. Дворец будет работать без выходных, в нём планируется проводить на 40% больше свадебных церемоний, чем прежде.