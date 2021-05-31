Москва, , 15:13 — REGNUM В октябре 2021 года делегация комиссии по иностранным делам парламента Португалии посетит Россию. Об этом 31 мая рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

«В октябре по приглашению комитета Совета Федерации по международным делам приезжает к нам делегация соответствующей комиссии, комиссии по иностранным делам португальского парламента», — сказал он.

Также глава российского МИД добавил, что в ходе переговоров стороны также высказались в пользу того, «чтобы имеющиеся в каждом парламенте группы дружбы возобновили контакты и по своей линии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить на вопросы американской стороны о соблюдении прав человека в ходе саммита на высшем уровне, который состоится в июне в Женеве.