Красногорск, , 15:06 — REGNUM На территории Подмосковья в ночь на 1 июня возможны заморозки до — 1 градуса. Такие данные приведены на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Во вторник, 1 июня, переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве 4−6 градусов, по области 1−6 градусов, местами заморозки до — 1 градуса», — отмечено в прогнозе.

При этом ожидается, что температура воздуха в столичном регионе значительно поднимется к концу первой недели лета, догнав или даже превысив климатическую норму.

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