Калуга, 31 мая, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Калужской области за четыре месяца 2021 года судебными приставами в принудительном порядке в пользу несовершеннолетних детей взыскано более 58 миллионов рублей. Это на 15 миллионов больше, чем за аналогичный период 2020 года. В настоящее время на исполнении в управлении Федеральной службы судебных приставов России по региону находится 6 198 производств о взыскании алиментов. Об этом 31 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного кабинета министров, на котором шла речь о работе по повышению эффективности взыскания алиментных платежей.

Иллюстрация пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

На встрече отмечалось, что не все дети региона имеют возможность реализовать право на получение содержания от своих родителей. Причинами такой ситуации являются невысокий уровень заработной платы и заведомое сокрытие доходов со стороны некоторых плательщиков алиментов, а также ведение должниками асоциального образа жизни. В этой связи наиболее эффективной мерой является уголовная ответственность в виде принудительных работ. В ситуации, когда применяемые в отношении должника меры не ведут к погашению задолженности по алиментам и не стимулируют его к регулярным выплатам, самой уязвимой стороной является взыскатель. Такие граждане вынуждены обращаться в государственные органы для получения многочисленных справок в целях оформления государственных пособий. Вот почему данная процедура должна быть максимально упрощена для этой категории лиц с помощью системы электронного документа оборота. Глава региона поблагодарил приставов за работу по взысканию алиментов с нерадивых родителей и высказался за необходимость ее дальнейшего совершенствования.

«Динамика результатов видна. Вопрос очень социальный, касается темы воспитания и человеческих отношений. Мы ни в коем случае не должны оставлять таких детей без поддержки и защиты со стороны государства», — отметил губернатор Владислав Шапша.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, 31 мая ведомство открыло горячую телефонная линия, приуроченную к Международному дню защиты детей в рамках всероссийской информационной акции «Судебные приставы — детям!». Одной из основных целей акции является привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов и формирование у граждан негативного отношения к должникам, кроме того, важной целью мероприятия является консультирование и реальная помощь граждан по вопросам защиты прав детей.