Москва, , 15:01 — REGNUM Партии «Единая Россия» стоит расширить применение технологии электронного голосования, считаетдиректор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

Современная и удобная электронная система увеличит уровень мобилизации сторонников и поможет привлечь миллионы избирателей. Ее можно использовать в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив, предположил. политолог

Он добавил, что ставка на обновление представителей «Единой России» в парламентах разного уровня — один из приоритетов кадровой политики руководства партии, активно поддерживаемый Президентом Владимиром Путиным.

«Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе как позитивный», — резюмировал Алексей Чеснаков.

Читайте ранее: За предварительное голосование ЕР можно ставить твердую пятерку. Мнение

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. Счетные (избирательные) участки работали в 42 регионах. Вечером 30 мая, после завершения процедуры по всей стране, четыре части электронного ключа шифрования блокчейна соединили их хранители в центральном исполкоме партии. После этого начался подсчет голосов. По предварительным данным на 31 мая, почти 12 миллионов человек приняли участие в процедуре. Жалоб на возможные нарушения на предварительном голосовании «Единой России» стало в сто раз меньше по сравнению с 2016 годом, они не повлияли на ход процедуры и ее результаты, отметили в федеральном ситуационном центре. Все поступившие обращения связаны с несущественными процедурными вопросами.

Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.