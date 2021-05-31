Ханты-Мансийск, , 15:01 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 52 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 мая коронавирусом заразились 36 778 человек, выздоровели 35 230 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 31 мая скончались 573 пациента с COVID-19, что на шесть человек больше, чем днём ранее.