Уфа, , 15:15 — REGNUM Места в санаториях и курортах Башкирии забронированы на 90%, сейчас активно идет бронирование на вторую половину лета. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что летом наибольшим спросом пользуется отдых в прибрежных зонах природных парков Кандрыкуль и Аслы-Куль. Большое число гостей посещают природные парки Иремель и Мурадымовское ущелье. В Башкирии работают свыше 30 санаториев с уникальными источниками лечебных грязей, вод и кумысолечением.

«Если говорить конкретными цифрами, то санатории и курорты Башкирии проданы на 90%, активно идет бронь на вторую половину лета. Продажи идут хорошо, сейчас загрузка составляет около 95% по работающим средствам размещения», — передает пресс-служба слова главы ассоциации «Курорты Башкортостана» Арсена Искандарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что между Башкирией и Самарской областью могут создать туристические маршруты.