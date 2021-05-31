Берлин, , 15:09 — REGNUM Санкционная политика Евросоюза в отношении России не даёт результатов. Об этом глава парламентской фракции Левой партии ФРГ Дитмар Барч заявил 31 мая в интервью газете «Генераль-анцайгер».

По его словам, политика санкций обычно не приводит к желаемой цели. Барч назвал «противозаконным» присоединение Крыма к России, отметив при этом, что наивно ожидать от президента России Владимира Путина простой передачи полуострова Украине.

«Санкции могут быть инструментом только в исключительных случаях. Их эффект объективно ограничен», — добавил парламентарий.

Он также назвал спекуляцией предположения о якобы причастности России к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair. Произошедшее он назвал «невероятным, противозаконным инцидентом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барч заявил, что США не должны принимать каких-либо решений относительно строительства газопровода «Северный поток — 2». Этот трубопровод необходим Германии, подчёркивал он.

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