Орехово-Зуево, Московская область, , 15:01 — REGNUM Предприятие «Тонар» из Орехово-Зуево (Московская область) представило свой первый шарнирно-сочлененный самосвал «Тонар Т-35». Снимки с новой машиной размещены на сайте Drom.ru.

Самосвал «Тонар Т-35» Drom.ru

«Тонар Т-35» создавался при поддержке Минпромторга РФ. Министерство выделило средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в размере 60 млн рублей.

Индекс Т-35 в названии обозначает количество тонн груза, который может перевезти самосвал.

В движение машину приводит шестицилиндровый рядный дизельный силовой агрегат Cummins QSZ13 рабочим объёмом 13 л и максимальной производительностью 450 «лошадей» (2100 Нм). Также в моторной линейке самосвала будет предусмотрен ярославский тяжёлый дизельный двигатель V8 ЯМЗ-6585 объёмом 15 л мощностью 420 л. с. (2100 Нм.).

В качестве трансмиссии у автомобиля коробка «автомат» Allison 4500 с гидротрансформатором.

Ранее Камский автозавод на выставке MiningWorld Russia-2021 представил самый большой российский карьерный самосвал под названием «КамАЗ-65 807−0000002−90». Снаряженная масса машины равна 95 тонн. Грузоподъёмность самосвала составляет 65 тонн.

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