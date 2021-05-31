Тбилиси, , 15:13 — REGNUM Правоохранители применят к протестующим против строительства в Грузии Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) спецсредства, если они попытаются прорваться через полицейские кордоны. Об этом, как передаёт телеканал «Формула», 31 мая сказал журналистам министр МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

«У спецназа есть всё, что требуется: слезоточивый газ и водометы. В случае насилия в отношении полиции они имеют законное право использовать всё это», — сказал Гомелаури.

Он также рассказал, почему правоохранители установили металлическое ограждение и не пропускают протестующих к месту строительства ГЭС. По словам министра, это нужно, чтобы предотвратить столкновения активистов с сотрудниками турецкой компании Enka, которая там ведёт работы.

Лидер протестующих Варлам Голетиани ранее неоднократно заявлял, что его соратники не намерены нападать на правоохранителей или другим образом нарушать закон.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют запретить Enka строить электростанцию и отправить в отставку главу минэкономики страны Натию Турнава.

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