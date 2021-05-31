Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM Устроивший стрельбу в Екатеринбурге Сергей Б. признал свою вину. Об этом он заявил журналистам в зале суда.

Стрелок признал свою вину в содеянном и сказал, что он «очень виноват». Мужчина уточнил, что в девятилетнюю девочку он попал случайно и прицельного огня не вёл.

Суд решает вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшая девочка находится в тяжёлом состоянии в больнице. Ещё один раненый, сотрудник Росгвардии, уже отпущен домой.

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