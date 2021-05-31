31 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили совместное заявление 27 стран — членов международной коалиции за свободу средств массовой информации, в котором была осуждена «принудительная» посадка самолета компании Ryanair в Минске (23 мая) и выражено требование к правительству Белоруссии немедленно освободить задержанного экс-редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Мирослава Романенко, , 16:20 — REGNUM 27 стран — членов международной коалиции за свободу средств массовой информации выступили с совместным заявлением, в котором осудили «принудительную» посадку самолета компании Ryanair в Минске (23 мая) и потребовали от правительства Белоруссии немедленно освободить задержанного бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который в заявлении назван «журналистом». Соответствующее заявление было размещено на сайте Государственного департамента США, сообщает «112 Украина».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие указали на то, что Протасевич не журналист, а человек, который был редактором телеграм-канала, целью которого было развалить Белоруссию. Иные напомнили о случаях задержания журналистов, ареста оппозиционных политиков и закрытия телеканалов (как было на Украине), на которые Запад никак не отреагировал.

«А чего все так переполошились? Вот кто знал, что есть человек с такой фамилией? Никто. И вдруг такой ажиотаж. Ах журналист, ах пострадал. И… А что призывал к свержению законной, заметьте, власти, это как? К смертям, убийствам, и гражданской войне, это что? Такая демократия? Прогнил мир. Извращаете все», — написала Любовь В.

«Пусть каждый возмущающийся сначала погуглит, кто этот Протасевич? Награда просто нашла героя, вот и все», — отметила Irina S.

Роман Протасевич Цитата из youtube.com

«А с какого перепугу Украину озаботила участь Протасевича? Может, он чего-то знает? Всё ж в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был…» — добавила Татьяна О.

«Интересно получается. Украина требует освободить белорусского оппозиционера, когда в стране закрываются каналы неугодные и хотят «закрыть» главу оппозиции. Нестыковочка», — отметила Svetlana G.

«О Навальном забыли, теперь об этом будут чирикать…» — пишет Лилия Ц.

«Молодые и наглые пользуются спросом — ни совести, ни знаний, ни боязни. За деньги выполнят любые гнусности», — добавила Екатерина А.

«Пусть бы такой Протасевич устроил беспорядки в странах, где правит закон, где бы он был!» — отметила Валентина Ш.

«Чего ради его освобождать? Чтобы не сдал заказчиков?» — спросила Татьяна П.

«Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения Протасевича, а также других журналистов и работников средств массовой информации, которые были задержаны в Беларуси за их деятельность. А коалиция может ответить на вопрос, нарушал ли он законодательство Белоруссии или нет, имеют ли эти деяния признаки преступления? А то какая-то ромашка, отпустить или не отпустить?» — отметил Sergii S.

«Навального в России посадили, Европа побурчала, номер не прошел. Теперь решили с Белоруссией провернуть, да Батька тоже крепким орешком оказался», — добавила Светлана Л.

«Если бы Чикатило арестовали сейчас, они бы и его освобождения требовали», — пишет Alla M.

«Протасевич вернулся домой. Куда ещё больше свободы», — отметила Виктория К.

«Когда нужно, так он журналист. А как в нацистском «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был в Донбассе, так все не помнят», — написала Ольга П.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«А я требую освободить мирных протестующих, которые поддерживали Трампа и хотели посмотреть достопримечательности Капитолия», — добавила Людмила Д.

«А я хочу пожелать этим «более 25 странам», чтобы в каждой из них появился вот такой Протасевич в будущем. И так же агитировал развалить ваши 25 стран. Хотите? Будет!» — отметила Эля С.

«Так произошло с Навальным и ему подобными. Та же участь постигнет и этого персонажа — будет сидеть и все о нем забудут. Если родители не приехали в Беларусь поддержать сына, что говорить о его кураторах. Спишут и забудут», — подытожила Елена К.

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Напомним, ранее председатель Европейского парламента Давид Сассоли предложил разместить фотографию бывшего редактора телеграм-канала Nехtа Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги во всех аэропортах Европейского союза.