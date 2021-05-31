Москва, , 14:55 — REGNUM Мошенничество в Российской Федерации представлено сетью фиктивных структур и отличается многообразием форм, включая вариант обмана граждан при трудоустройстве, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова, к. ю. н Сергей Левчук.

«Для предотвращения негативных последствий граждане должны усвоить следующие аргументы.

Во-первых, при трудоустройстве недопустимы предварительные денежные выплаты в отношении агента или работодателя.

Необходимым условием является заключение трудового договора, гарантирующего трудоустройство.

Во-вторых, в случае предложения о выплате за неквалифицированный труд зарплаты выше рыночной, вполне возможен обман.

Если за трудоустройство предлагается покупка товара компании — это мошенническая пирамида.

В-третьих, всегда надо помнить, что основой трудоустройства является полноценный трудовой или гражданско-правовой договор, без каких-либо оплат.

Кроме того, необходимо навести справки об интересующей вас организации для последующего трудоустройства. Условия договора и сам договор следует обсуждать в формате личной встречи по адресу работодателя», — дал советы российским гражданам юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники стали обманывать граждан РФ, предлагая высокооплачиваемую работу, воруя их банковские данные, заявили в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

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