Москва, , 14:58 — REGNUM Предложение об отключении России от платежной системы SWIFT не является новым и какие в данном случае решения будут приняты Западом — неизвестно. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

«Это не новое предложение», — сказал он, добавив, что такие призывы звучат «уже не один месяц, а может, не один год, когда в поисках дополнительных возможностей наказать, так сказать, Россию упоминается и эта тема».

«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — добавил глава МИД РФ.

Также Лавров подчеркнул, что российская сторона не исключает возможности такого развития событий и отметил, что он уверен в том, что правительство РФ, Центральный банк страны и ее соответствующие финансовые власти готовят возможные решения на случай, «если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации».

«Евросоюз, да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения», — также добавил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что повестки дня России и Соединенных Штатов перед встречей лидеров двух стран не совпадают.