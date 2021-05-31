Пермь, , 14:54 — REGNUM В Перми перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности домработнице и ее сожителю, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, мужчина в 2014 году установил в подвальном помещении помещении котельной частного дома установил газовое оборудование, не соответствовавшее требованиям безопасности, не согласовав его установку с АО «Газпром газораспределение Пермь». В результате проживающие в котельной 46-летняя домработница и её 56-летний сожитель 13 апреля 2020 года отравились угарным газом.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.