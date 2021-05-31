Москва, , 14:54 — REGNUM За предварительное голосование «Единой России» можно ставить твердую пятерку, считает политолог Анна Федорова.

«Я сама проголосовала, и знаю, что электронное голосование устроено очень удобно, ни малейших затруднений не возникло», — рассказала экспет в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Кроме того, оправдалось предположение, с введением электронного голосования увеличится и количество участников, причем и кандидатов, и голосующих. Это самое масштабное предварительное голосование в истории партии, и партию с этим можно поздравить. Продолжается тренд на новые лица, на новых кандидатов, то есть продолжается процесс обновления. Для партии важно, что на предварительное голосование выдвигаются в том числе и беспартийные кандидаты», — подчеркнула Анна Федорова.