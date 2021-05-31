Брюссель, , 14:52 — REGNUM Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс призвал освободить от тестов и карантина во время поездок внутри ЕС полностью прошедших вакцинацию от COVID-19.

«Полностью вакцинированные лица, имеющие сертификаты о вакцинации, должны быть освобождены от тестирования или карантина при поездках через 14 дней после получения последней дозы», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что это также должно распространяться на выздоровевших от COVID-19 и получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины.

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Как сообщало ИА REGNUM, так называемые «зеленые паспорта» (сертификаты вакцинации) начнут действовать в Евросоюзе в середине июня 2021 года.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала с осторожностью подходить к вопросу о введении паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок. На настоящее время в мире существует только один сертификат вакцинации международного образца, подтверждающий прохождение вакцинации (ревакцинации) от жёлтой лихорадки.

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